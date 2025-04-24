Главреда Sports.ru Воронина оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин оштрафован на 200 тыс. руб. мировым судьей в Москве по административной статье (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ) о пропаганде ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ», его привлекли к ответственности из-за заметки об английском футбольном клубе «Стоунволл». Нарушение выявили 13 февраля, решение суд вынес 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Владислава Воронина Фото: Соцсети Владислава Воронина

Речь идет о материале под названием «"Стоунволл" — английский клуб, который изменил футбол». Материал был доступен всем пользователям.

«Информация в статье о представителях ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено.— "Ъ") подается исключительно в положительном ключе... Текст статьи построен таким образом, что создается социально-психологическая установка не только одобрения нетрадиционных сексуальных отношений, но и формируется искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»,— сказано в постановлении суда.

Из материалов следует, что господин Воронин не пришел на заседание суда, но присутствовал его адвокат. Он указал, что Владислав Воронин признает вину, однако просит учесть, что названный материал был размещен пользователем сайта Sports.ru, не имеющим отношения к деятельности СМИ. Это значит, что господин Воронин и редакция не имели отношения к публикации. В постановлении указано, что материалы приобщены к делу, однако суд признал его вину.

Екатерина Отрашкевич