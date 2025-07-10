Оборот оптовой торговли в Новосибирской области сократился на 11%

В Новосибирской области в мае оборот оптовой торговли в сравнении с тем же месяцем 2024 года сократился на 11% и составил 229 млрд руб. В январе-мае показатель оказался ниже на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 трлн руб., следует из данных Новосибирскстата.

В общей структуре более 52% приходится на продукты, напитки и табачные изделия, 48% – на непродовольственные товары. Из общего оборота оптовой торговли на долю субъектов малого предпринимательства пришлись 37,6%.

Оборот розничной торговли в регионе в мае вырос на 3,8% до 100 млрд руб., за январь-май на 4% до 477 млрд руб. Оборот розничной торговли на 99,3% формируют предприятия и индивидуальные предприниматели, доля розничных рынков и ярмарок составляет 0,7%.

Лолита Белова