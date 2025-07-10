Forbes опубликовал список крупнейших налогоплательщиков России

В список крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более 1 млрд руб. вошли 24 человека. Лидером рейтинга Forbes стал совладелец газовой компании «Новатэк» и химической компании «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон. Он возглавляет этот список второй год подряд.

Также в топ-5 списка вошли владелец и генеральный директор ООО «Стройпроектсервис» Илья Димов, арестованный экс-совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, а также его партнер, бизнесмен Леонид Федун.

Forbes оценил размер выплаченного НДФЛ господина Михельсона в 2024 году в 11,23 млрд руб., а сумму личных доходов — в 74,89 млрд руб. В прошлом году он получил от ООО «Траст» (имеет долю в «Сибур Холдинге») почти 28 млрд руб. дивидендов, от ООО «Левит» (акционер «Новатэка») — почти 16 млрд руб.

Издание предполагает, что бизнесмен в следующем году потеряет первое место в списке. В конце декабря 2024-го он передал контроль (85,4%) над ООО «Траст» самой компании, а остальная доля теперь принадлежит закрытому паевому фонду «Профессиональные долгосрочные инвестиции».