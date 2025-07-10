На Кубани задержали местного жителя, готовившего поджог администрации района

В поселке Мостовском Краснодарского края задержали местного жителя, который планировал террористический акт. 53-летний фигурант собирался поджечь здание местной администрации, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителя поселка задержали по пути к администрации района. Сотрудниками УФСБ также была подтверждена его причастность к ложному сообщению о готовящемся теракте в общественном месте.

Следственным отделом расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 207 УК РФ (приготовление к совершению поджога, а также заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах). Мужчина находится под стражей.

Алина Зорина