Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взяточничестве мэра Красноярска

Мосгорсуд оставил в СИЗО мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 млн руб. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения, пишет «РИА Новости». Градоначальник будет находиться под арестом до 4 августа.

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Как писал «Ъ-Сибирь», Владислав Логинов находится под стражей с 10 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно версии следствия, в период с 2018-го по 2024 годы мэр получил от гендиректора коммерческой организации взятки, часть из которых была передана деньгами, а также в виде оплаты строительства бани на участке Владислава Логинова. За это подношение, считает следствие, фигурант дела помог компании выиграть тендеры МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог.

Владислав Логинов работал на посту мэра Красноярска с 16 сентября 2022 года.

Александра Стрелкова