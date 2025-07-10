Минобороны России сообщило об ударе по военным предприятиям в Киеве

Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и военному аэродрому. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве рассказали, что удар произвели с помощью беспилотников и «высокоточного оружия большой дальности». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— говорится в Telegram-канале Минобороны.

4 июля Минобороны также сообщало об ударе по военной инфраструктуре Киева. С помощью оружия большой дальности, гиперзвукового комплекса «Кинжал» и беспилотников дальнего действия ВС России ударили по предприятиям, производящим в столице Украины БПЛА и аппаратуру военного назначения.