Минобороны рассказало о массированном ночном ударе по Киеву

Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву. В заявлении ведомства сказано, что «в ответ на террористические акты киевского режима» российская армия ударила «высокоточным оружием большой дальности», а также гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-релизе говорится, что удар наносился по предприятиям, производящим в столице Украины БПЛА и аппаратуру военного назначения. «А также (по) инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу», добавили в министерстве.

Всего с 28 июня по 3 июля российской армией нанесены один «массированный и пять групповых ударов», добавили в ведомстве.