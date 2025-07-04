Игрок из Беларуси Дмитрий Прищепа заключил контракт с ФК «Урал»

Уроженец Беларуси, защитник Дмитрий Прищепа подписал контракт с ФК «Урал», сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Новичок будет играть под номером 35 и уже провел несколько тренировок. «Рады видеть Дмитрия в "Урале", желаем яркой игры в Екатеринбурге!»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Прищепа

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Дмитрий Прищепа

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Дмитрий Прищепа родился в Минске (Беларусь) 21 июня 2001 года. Его дебют в профессиональном футболе состоялся в мае 2018 года — он играл за ФК «Минск». После переезда в Россию летом 2019 года играл в молодежной команде «Зенита» и в основных составах «Крыльев Советов», «Велеса» и «Ротора». Кроме того, он является игроком сборной Беларуси, за которую дебютировал 15 ноября 2024 года в игре против Северной Ирландии.

Ранее полузащитник Юрий Железнов продлил контракт с футбольным клубом «Урал», за который выступает с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за главную команду 28 матчей и набрал 6 очков по системе «гол+пас» (три гола и три голевые передачи).

Ирина Пичурина