Суд взыскал с «Крыльев Советов» 923 млн руб. в пользу дочерней компании «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы взыскал с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» 923 млн руб. по требованию дочерней структуры «Ростеха» — «РТ-Капитал», сообщает ТАСС. В эту сумму входят как основной долг, так и проценты.

В январе компания потребовала взыскать с «Крыльев Советов» долг в размере 897 млн руб. В иске сказано, что клуб обращался в «Ростех» «за кредитной помощью». Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году.

Решение может быть обжаловано. Суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. Представитель ответчика заявил, клуб готов к заключению мирового соглашения с условием погашения задолженности до конца 2026 года, однако истец настаивает на погашении в текущем году.

Таисия Орлова