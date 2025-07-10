Недостроенный ТЦ в Красноярске вновь выставили на продажу за 600 млн рублей

В Красноярске вновь выставили на продажу недостроенный торговый центр на пересечении улиц Шaxтepoв и Cпандаряна в Советском районе. Согласно объявлению, площадь семиэтажного здания 19,4 тыс. кв. м, стоимость - 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Зданиe прoeктиpовалось и строилось под размещение торгового центра для торговли электроникой и бытовой техникой. Объект введен в эксплуатацию в марте 2019 года без чистовой отделки»,— указано в сообщении. Степень готовности объекта не указана.

В состав комплекса входят два этажа подземной парковки на 113 машиномест и пять этажей торгово-офисных и административно-бытовых помещений, а также две зоны разгрузки. Недострой уже пробовали продать в 2020 году за 750 млн руб. Отмечается, что его возводили для флагманского магазина по заказу сети электроники, бытовой и цифровой техники «Эльдорадо».

Лолита Белова