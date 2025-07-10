С подрядчика по ремонту моста и тоннеля в Новокузнецке взыскали 100 млн рублей

В Кузбассе арбитражный суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании с ООО «Специальное и транспортное строительство» более 100 млн руб. неотработанного аванса при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что в марте 2023 года между управлением дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка и компанией были заключены договоры на выполнение работ по капремонту моста через реку Томь и тоннеля на территории города. Общая стоимость контрактов превысила 422 млн руб.

Дополнительным соглашением заказчик предусмотрел выплату аванса компании и занизил размер банковской гарантии. Кроме того, по данным следователей, необоснованно был изменен срок сдачи работ, который также был нарушен компанией. Несмотря на это организация получила 101,4 млн руб.

По иску надзорного ведомства допсоглашения суд признал недействительными.

Как сообщило региональное СУ СКР, следователями также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и присвоении ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Александра Стрелкова