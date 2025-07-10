Лавров в Куала-Лумпуре проводит встречу с Ван И

В Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И и Сергей Лавров

Фото: МИД России Ван И и Сергей Лавров

Фото: МИД России

«Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились»,— сказал глава МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия и Китай нуждаются в постоянном диалоге и всеобъемлющем партнерстве из-за «непростых событий» в мире.

Визит министра в Малайзию продлится до 11 июля. Господин Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. С главой МИД России сегодня планирует встретиться госсекретарь США Марко Рубио. По данным «Ъ», на переговорах Россия выступит в роли принимающей стороны, если такая встреча состоится.