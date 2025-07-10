Госдеп: Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 18:00 (13:00 мск) 10 июля в Куала-Лумпуре на полях на полях АСЕАН. Это следует из расписания господина Рубио, опубликованного на сайте Госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио прорабатывается.

Ранее «Ъ» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур. В планах главы МИД встретиться с несколькими зарубежными коллегами. Визит министра в Малайзию продлится до 11 июля.