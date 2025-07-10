В исправительной колонии «Белый лебедь» в Пермском крае произошел пожар

В городе Соликамск Пермском крае произошел пожар на территории колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» (ИК-3). По данным «Звезды», загорелась крыша лесопильного цеха в промзоне колонии.

Telegram-канал 112 сообщает, что площадь возгорания — 800 кв. метров. «РЕН ТВ» в региональном ФСИН заявили, что пострадавших среди осужденных и сотрудников нет. Эвакуация из здания не требуется.

О пожаре СМИ сообщили около 10:30. Спустя 20 минут «РИА Новости» со ссылкой на региональный ФСИН сообщило о ликвидации пожара.

Полина Мотызлевская