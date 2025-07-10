В Ярославле объяснили подорожание модульной поликлиники

В Ярославле строительство модульной поликлиники на улице Гоголя обойдется в 489 млн руб. при стоимости контракта 444 млн руб. Об этом стало известно на внеочередном заседании областной думы.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, из областного бюджета планируют выделить дополнительные 19 млн руб. на монтаж поликлиники. На заседании первый заместитель министра финансов области Инга Ахипова сообщила, что эти деньги предусмотрены на заключение договора на техническое присоединение к электрическим сетям. Еще 21,2 млн руб. выделят в 2026 году на благоустройство прилегающей территории.

«Всего на объект будет выделено в двух годах 489 млн руб. Задержка строительства происходит, я так понимаю, потому что долго идет поставка самой модульной конструкции. Мы оплатили аванс на поставку. Она уже точно к нам придет»,— объяснила госпожа Архипова.

Напомним, новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, потом сроки неоднократно переносили. По последним данным областного минстроя, которые приводил мэр Артем Молчанов, завершение строительства запланировано на июль-сентябрь 2025 года.

Алла Чижова