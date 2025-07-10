В Челябинске суд оставил в СИЗО сотрудницу банка, обвиняемую в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения менеджеру отдела по работе с корпоративными клиентами местного отделения одного из банков, обвиняемой в получении взятки за выдачу кредита. Она останется под стражей до конца августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты подсудимой пытались обжаловать решение Центрального районного суда Челябинска от 27 июня, согласно которому ее отправили в СИЗО. Сторона защиты заявила, что сотрудницу банка ошибочно обвинили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), поэтому оснований для ее изоляции нет. Однако суд с учетом позиции прокурора отклонил апелляционную жалобу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по делу о получении взятки также был задержан бывший исполнительный директор по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения одного из банков. Он в настоящий момент также находится в СИЗО до 26 августа.

По версии следствия, с марта 2023-го по январь 2025 года менеджер и исполнительный директор отдела, сговорившись, получили от представителя двух фирм взятку на сумму более 13,7 млн руб. Взамен они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии в размере свыше 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса, скрыли негативные сведения, мешавшие кредитованию, а впоследствии также решали проблемы при реализации проекта, считает следствие.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о руководителе проекта «Увильды парк» Алексее Вахатове. Его также задержали. Кроме того, возбуждено уголовное дело о посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) для изучения действий возможных посредников.

Ольга Воробьева