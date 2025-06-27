Бывшего директора банка в Челябинске отправили в СИЗО по подозрению в коррупции

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения задержанному сотрудниками УФСБ бывшему топ-менеджеру челябинского отделения одного из крупных банков, подозреваемому в получении взятки за выдачу кредита для строительства гостиницы. Он отправлен под стражу до 26 августа 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о бывшем исполнительном директоре по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения одного из банков. По версии следствия, с марта 2023 года по январь 2025-го он сговорился с группой лиц и получил от представителя двух компаний взятку на сумму более 13,7 млн руб. Взамен способствовал открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса, скрыл негативные сведения, мешавшие кредитованию, и решал проблемы в процессе реализации проекта, считает следствие.

Подозреваемый не признал вину в совершении преступления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по этому делу также были задержаны действующий менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения банка и представитель двух коммерческих организаций, которого подозревают в передаче взятки. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о руководителе проекта «Увильды парк» Алексее Вахатове.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в рамках которого будет дана оценка действиям посредников.

В рамках проекта «Увильды парк» ведется строительство гостиничного комплекса с апартаментами на берегу озера Увильды. По данным сайта «наш.дом.рф», застройщиком является ООО «Специализированный застройщик “Регион 174”».

Ольга Воробьева