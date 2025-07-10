Дело главы минприроды Удмуртии Дениса Удалова поступило в суд

Уголовное дело министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова и бывшего руководителя АУ УР «Удмуртлес» Руслана Эмир-Усейнова поступило в Октябрьский райсуд Ижевска, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Они обвиняются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Судебное заседание назначено на 10:00 21 июля. Мера пресечения фигурантам оставлена без изменения, они находятся в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, следствие считает, что в 2019-2020 годах обвиняемые подделали отчеты о выполненных работах по госконтракту, заключенному по нацпроекту «Экология» для очистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Ущерб федеральному бюджету превысил 23 млн руб.

Также, по версии следствия, в 2023 году Денис Удалов трудоустроил в АУ УР «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял предписанные ему функции по защите и охране лесов. Это нанесло региональному бюджету ущерб в размере 330 тыс. руб. Главу минприроды задержали в апреле 2024 года.

Руслан Эмир-Усейнов являлся должностным лицом минприроды с июля 2019-го по декабрь 2020 года. В ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор руководителю компании «Дельта строй», выполнявшей работы по очистке участков реки, Александру Чабыкину. Его признали виновным в мошенничестве и дали четыре года лишения свободы условно.