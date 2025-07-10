Безупречное качество: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру в «Роза Холл» в Сочи

«Ростелеком» модернизировал цифровую инфраструктуру многофункционального концертного комплекса (МКК) «Роза Холл» на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Фото: Роза Холл

Специалисты компании развернули бесшовную Wi-Fi-сеть, которая охватила 95% помещений общей площадью 10 тысяч кв. м, а также заменили все коммутаторы в локальной сети на современные, с пропускной способностью до 10 Гбит/c. Проект был реализован в рамках подготовки к шестому форуму недвижимости «Движение», который состоялся в Сочи в июне 2025 года.

Александр Нападовский, начальник отдела продаж по корпоративным заказчикам Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Подготовка к проекту модернизации в "Роза Холл" началась еще в феврале этого года. Построенная инфраструктура успешно прошла испытание и теперь будет использоваться на всех новых крупных событиях. Для нас очень важно, что во все дни форума сеть работала без единого замечания со стороны организаторов. За пять дней "Движение" посетило более четырех тысяч участников, и каждые сутки к гостевой сети Wi-Fi подключалось до 2,5 тысяч человек».

Фото: ПАО «Ростелеком»

На время проведения форума общая пропускная способность Wi-Fi-сети составила 4 Гбит/c, при этом проводная сеть обеспечила скорость 1.5 Гбит/c. Доступ к скоростному интернету по выделенной линии позволил организациям-участникам форума представить в зоне экспозиции цифровые сервисы, умных роботов и мультимедийные системы, а также провести прямые трансляции с высоким качеством изображения и со стабильным сигналом.

Александр Аксиньин, руководитель направления информационных технологий МКК «Роза Холл»: «Благодаря сотрудничеству с ПАО "Ростелеком" наша площадка сейчас может считаться безупречной по качеству Wi-Fi сетей. Уверен, что стабильная и быстрая связь станет надежной основой для проведения будущих масштабных мероприятий в многофункциональном концертном комплексе "Роза Холл"».

Подробнее узнать о цифровых сервисах «Ростелекома» для организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 67 86.

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