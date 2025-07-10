Два участка за Клещихинским кладбищем выделены под добычу строительных пород

Правительство Новосибирской области переведет два земельных участка из категории сельхозназначения в районе Клещихинского кладбища для геологического изучения в целях разведки и добычи полезных ископаемых. С ходатайством обратилось ООО «Завод строительных материалов 7». Организация планирует заняться добычей кирпичных суглинков.

Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, «Завод строительных материалов 7» получит два участка площадью 54 га и 5,65 га. Они располагаются между Клещихинским кладбищем и трассой Р-254 «Иртыш».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников удовлетворил ходатайство и распорядился перевести участки сельхозназначения общей площадью около 60 га в категорию земель промышленности.

На сайте предприятия указывается, что кирпичный завод был основан в 1930 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод строительных материалов 7» зарегистрировано в феврале 2004 года на территории Новосибирска. Основной вид деятельности - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставной капитал — 3,8 млн руб. Учредителем является Андрей Бессонов. По данным «Спарк-Интерфакс», за 2024 год выручка организации составил более 983,7 млн руб., чистая прибыль снизились за прошлый год на 608,1 млн руб.

Александра Стрелкова