В Ярославской области вновь ждут грозу и сильный ветер

10 июля в Ярославской области ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

При грозе возможно шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 13-18 м/с. По прогнозам министерства, неблагоприятные погодные явления должны завершиться до 10 часов утра.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июля в результате прохождения грозового фронта были сломаны деревья, повреждены линии электропередач, сорваны крыши домов. Гроза прошла в регионе и вечером 9 июля, однако о существенных неблагоприятных последствиях пока не сообщалось.

Антон Голицын