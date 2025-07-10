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В Ярославской области вновь ждут грозу и сильный ветер

10 июля в Ярославской области ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

При грозе возможно шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 13-18 м/с. По прогнозам министерства, неблагоприятные погодные явления должны завершиться до 10 часов утра.

Последствия грозы в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июля в результате прохождения грозового фронта были сломаны деревья, повреждены линии электропередач, сорваны крыши домов. Гроза прошла в регионе и вечером 9 июля, однако о существенных неблагоприятных последствиях пока не сообщалось.

Антон Голицын

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