Глобальный разворот: мировые автогиганты готовятся к возвращению на российский рынок

За последние два года китайские автопроизводители значительно усилили свои позиции на российском рынке, а параллельный импорт развивался особенно активно.

Александр Степанов, владелец компании-импортера премиальных авто AUTOSAN



Однако сейчас тенденция начинает изменяться. По мнению Александра Степанова — специалиста в сфере автобизнеса и владельца компании-импортера премиальных автомобилей AUTOSAN, уже в 2025 году возможны первые шаги международных автогигантов к возвращению в Россию.

Наиболее вероятно, что в ближайшее время кандидатами в Россию вернутся Renault, Hyundai, Kia и Volkswagen. У этих автопроизводителей были развитые сети заводов и дилерских центров на территории страны, а их автомобили пользовались стабильным спросом покупателей. Renault может вернуться через партнерские схемы в связке с АвтоВАЗом, который продолжает выпускать модели Vesta и Largus на французской платформе. Корейские концерны Hyundai и Kia сохраняют интерес к рынку РФ и могут вернуться через аффилированные структуры или под новым брендом, не используя прежние юрлица. Volkswagen Group, возможно, вернется на российский авторынок в виде суббрендов: Skoda или Seat, через дистрибьюторские схемы, аналогичные ранее использованным китайскими компаниями.

Наиболее вероятно возвращение масс-маркет-моделей, которые уже адаптированы под российские условия и имеют высокий спрос:

Renault Duster и Arkana,

Hyundai Creta,

Kia Rio,

Volkswagen Polo

Skoda Octavia и Kodiak.

Есть несколько сценариев возврата зарубежных брендов на российский авторынок. Например, передача контрольного пакета российскому инвестору или создание совместного предприятия с участием государства. Простого импорта больше не будет — для заработка в России компании должны будут локализовать производство и создавать рабочие места. Возможно, им даже придется взять на себя ответственность перед дилерами и клиентами — компенсировать убытки или предложить особые условия сервисного обслуживания. Торг теперь тоже будет идти на других условиях: если раньше автоконцерны диктовали правила, то теперь российская сторона может выставить свои требования по ценам, гарантийным условиям и доступности покупки.

Возвращение международных автопроизводителей сможет бросить вызов китайским и отечественным брендам и оживить конкуренцию на российском рынке. Это может привести к снижению цен до 15%, так как борьба за клиента усилится. Сейчас же стоимость китайских автомобилей завышена из-за ограниченного выбора. Авто из Кореи и Европы смогут восстановить часть утраченных позиций, однако полностью вытеснить китайских конкурентов уже не удастся: они закрепились и занимают около 40–50% рынка.

Давление возрастет и на российских автопроизводителей. Им нужно будет ускорить обновление модельного ряда и адаптировать ценовую стратегию. В результате потребитель получит более широкий выбор, улучшенный сервис и возможность снова приобретать знакомые модели с официальной гарантией.

Тем не менее, возвращение мировых брендов не произойдёт столь же стремительно и просто, как их уход в 2022 году. Рынок трансформировался, и теперь основным вопросом остаётся нежелание компаний вернуться, а условия, на которых Россия будет готова их принять.

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