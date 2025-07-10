В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 5:05 мск объявлен режим беспилотной опасности. Оповещение появилось в приложении МЧС России. Это уже третий случай введения режима в республике за текущую неделю.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — написано в сообщении.

О закрытии аэропортов Нижнекамска и Казани пока не сообщалось.

В понедельник, 7 июля, режим действовал более шести часов. В среду, 9 июля, ограничения продлились с 2:45 до 10:09 мск — почти восемь часов.

За период с 30 июня по 6 июля режим беспилотной опасности в Татарстане вводили пять раз.

Анар Зейналов