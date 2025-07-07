В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя шесть часов

В Татарстане в 10:40 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 04:18 мск. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Режим продлился более шести часов. Сегодня это уже второй случай введения режима — первый раз беспилотную опасность объявили в 00:33 мск и сняли через 11 минут в 00:44 мск. Это стало шестым разом в республике за неделю.

Несмотря на ограничения, аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работать в штатном режиме. В то же время в аэропорту Казани отменили 11 рейсов и задержали 19.

Анар Зейналов