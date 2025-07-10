«Ватерком» начал строительство завода за 380 млн рублей на площадке ОЭЗ Томска

Специализирующаяся на производстве фильтров для очистки воды компания «Ватерком» приступила к строительству собственного административно-производственного комплекса на Южной площадке особой экономической зоны «Томск». Площадь будущего комплекса составит 6,8 тыс. 8 кв. м, площадь застройки — 5,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Производственная часть здания будет одноэтажной, административная — двухэтажной. Запуск комплекса запланирован на четвертый квартал 2026 года. Общая стоимость строительства составит 380,4 млн руб.», — сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

«Ватерком» зарегистрировано в 2009 году, получило статус резидента ОЭЗ «Томск» в июле 2024-го. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО являются Сергей Андреев и Александр Ратахин. По итогам 2024 года выручка компании составила 201 млн руб., прибыль — 21 млн руб.

Лолита Белова