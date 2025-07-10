Экспорт пшеницы РФ в июле может упасть до 2 млн тонн

Экспорт российской пшеницы в июле 2025 года может не превысить 2 млн тонн, сообщили «Ъ» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько и директор «Совэкона» Андрей Сизов. Оценка «Русагротранса» немного выше — 2,4–2,6 млн тонн, но все цифры в 1,9 раза ниже показателей июня (3,8 млн тонн).

Основной причиной аналитики называют засуху на юге. Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов пояснил, что урожайность в Краснодарском крае упала с 70–80 до 20 ц/га. Господин Сизов добавил, что запасы зерна сокращаются в ключевых экспортных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области, частично компенсируясь урожаем в Ставрополье. Кроме того, наиболее финансово устойчивые аграрии не торопятся продавать зерно по текущим ценам, ожидая более выгодной конъюнктуры, подтверждает Дмитрий Краснов.

Несмотря на это, эксперты ожидают ускорения экспорта во второй половине июля. Минсельхоз подтвердил задержку уборочной кампании, но прогнозирует валовой сбор 135 млн т зерна (90 млн т пшеницы) и сохранение лидерства по экспорту: 53–55 млн т зерновых в сезоне, включая 45 млн т пшеницы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Урожай не находит покупателя».