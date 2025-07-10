Захарова: встреча Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий АСЕАН прорабатывается.

«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Ранее «Ъ» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур. В планах главы МИД встретиться с несколькими зарубежными коллегами. Визит министра в Малайзию продлится до 11 июля.