«Чтобы втиснуться в нормативы, средний вес пассажира должен составлять 80 кг»

Госдума приняла поправки в законодательство о контроле за осуществлением автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения, согласно которым с 1 сентября это года до 1 сентября 2030 года весовой и габаритный контроль не будет осуществляться в отношении автобусов, сведения о которых включены в реестр лицензий Ространснадзора. Решение парламентариев комментирует представитель Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ракулова

Фото: предоставлено автором Татьяна Ракулова

Фото: предоставлено автором

«Эти поправки можно только поддержать, потому что ситуация была парадоксальной. Штрафы за превышение веса автобусов начинались от 300 тыс. руб. и доходили до 400 тыс. руб., хотя зачастую масса автобуса превышала норматив всего на несколько килограммов. В моей практике был случай, когда нагрузка по оси пробила плюс 16 кг, и перевозчику выписали штраф на 375 тыс. руб. Перевозчики были в шоке, ведь никто не мог предсказать, когда штраф “выстрелит” из-за нескольких лишних килограммов, которые могли быть просто погрешностью измерений.

При этом автобусы — это не тяжеловесный грузовик, загрузку которого можно регулировать, он возит людей. Человеку нельзя просто так отказать в посадке за исключением случаев, когда он нетрезв, в грязной одежде или автобус находится в аварийном состоянии. Недопуск пассажира из-за его веса — это, по сути, дискриминация и унижение человеческого достоинства. Кроме того, он же купил билет.

И получалось, что цены на билеты у нас, можно сказать, социальные — максимум 1 тыс. руб., а штрафы доходили до нескольких сотен тыс. руб. К тому же современные автобусы, особенно междугородние и туристического класса, стали гораздо тяжелее, потому что их стали оснащать кондиционерами, усиленными металлическими корпусами для безопасности, системами безопасности — и это все добавляет вес.

Но кроме этого, многие автобусы, заявленные производителями по ПТС с определенным весом, на деле оказывались тяжелее на пару тонн. Перевозчики и производители поддержали идею пересмотра норм, потому что сейчас получается, что автобусы просто не соответствуют устаревшим стандартам.

Еще мы просчитали: чтобы втиснуться в действующие нормативы, средний вес пассажира с багажом должен составлять 80 кг. В реальности наши люди зачастую тяжелее. Перевес автобусов обычно был в пределах одной тонны — это незначительно для дорожного покрытия и находится в пределах статистической погрешности.

Когда перевозчики начали получать такие огромные штрафы за небольшие превышения (это началось, примерно, полтора года назад, когда автобусы “завели” под весовой контроль вместе с грузовиками), они просто стали останавливаться перед рамками, и высаживать пассажиров. Эту ситуацию нельзя назвать нормальной.

Нормативы по весу автобусов и пассажиров остались еще с прошлого века, и они не отражают сегодняшние реалии. Они рассчитывались, исходя из износа дорожного покрытия и веса транспортных средств, которые тогда были значительно легче.

Конечно, отмена весового контроля для автобусов до 2030 года — это правильное решение, которое позволит отрасли работать без постоянного страха штрафов. Но как будут решать проблему после 2030 года — изменят нормативы или начнут производить трехосные автобусы — пока не ясно» .