Дуров: за полчаса был продан почти 1 млн NFT-подарков в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что почти 1 млн цифровых подарок было распродано за 30 минут, что принесло компании $12 млн. Ранее рэпер Снуп Догг выпустил клип о подарках в мессенджере.
Снуп Догг
Фото: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images / Reuters
«Почти 1 миллион уникальных NFT-карт, вдохновленных культовым стилем Снуп Догга, были выпущены в рекордно короткие сроки»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.
Основатель Telegram также анонсировал появление в мессенджере через 21 день блокчейн-майнинга и вторичного рынка. «Это будет что-то невероятное»,— добавил он.