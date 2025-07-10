«Фонтанка»: Владимира Кехмана обвиняют в особо крупной растрате

Директору МХАТ им. Горького и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману предъявляют обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает «Фонтанка».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации издания, после завершения процессуальных формальностей, его отпустят под подписку о невыезде.

Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет 9 июля после обысков в рамках уголовного дела о растрате, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТ на Тверском бульваре в Москве. Обыски также прошли в компаниях-подрядчиках, включая петербургские «Атлант-Проект» и «Строй-Эксперт», и в организациях, связанных с их бенефициарами. Следствие подозревает, что конкурсы на ремонт культурных учреждений, возглавляемых Кехманом, на миллиарды рублей выигрывались одними и теми же компаниями, а стоимость работ была завышена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».