1/4 финала
Мужчины. Янник Синнер (Италия, 1)—Бен Шелтон (США, 10) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. Флавио Коболли (Италия, 22)—Новак Джокович (Сербия, 6) 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.
Завтра в 1/2 финала встречаются Тейлор Фриц (США, 5)—Карлос Алькарас (Испания, 2), Синнер—Джокович.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 9)—Людмила Самсонова (Россия, 19) 6:2, 7:5. Белинда Бенчич (Швейцария)—Мирра Андреева (Россия, 7) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Сегодня в 1/2 финала встречаются Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Аманда Анисимова (США, 13), Бенчич—Швёнтек.