Трамп призвал страны Африки покупать оружие у США

Президент США Дональд Трамп встретился с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. Он призвал африканские страны, две из которых находятся в списке десяти беднейших, «увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия».

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Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

«Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми», — заявил президент США. Господин Трамп подчеркнул, что видит «огромное богатство и потенциал» в экономическом сотрудничестве со странами Африки.

3 июля господин Трамп анонсировал мини-саммит США — Африка. По информации Белого дома, он созван для обсуждения «коммерческих возможностей» взаимодействия с приглашенными странами. Издание Semafor отмечало, что параллельно завершается разработка более масштабного саммита США и Африки, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет в Африке полезное».