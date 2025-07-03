Трамп проведет саммит с руководителями стран Африки на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп проведет первый саммит с руководителями стран Африки за время своего второго президентского срока. Об этом сообщает издание Semafor.

Саммит пройдет на следующей неделе в Вашингтоне с участием глав государств Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

Встреча пройдет с 9 по 11 июля и будет посвящена экономическим возможностям США в секторе полезных ископаемых Западной Африки, а также региональной безопасности.

В издании отметили, что параллельно завершается разработка более масштабного саммита США и Африки, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке. Встреча на следующей неделе может быть направленная на использование возможностей активной дипломатии между США и Африкой.