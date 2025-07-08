Дональд Трамп ищет в Африке полезное

В среду, 9 июля, Дональд Трамп откроет в Белом доме мини-саммит США—Африка. На фоне резкого сокращения объемов иностранной помощи, оказываемой Штатами Черному континенту, проведение такого мероприятия стало неожиданностью. Еще более необычным оказался выбор стран, лидеров которых позвали в Вашингтон. Это Габон, Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания и Сенегал. В Белом доме уточнили: саммит созван для обсуждения «коммерческих возможностей» взаимодействия с приглашенными на саммит странами. Это во многом проясняет ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афроамериканец-сторонник Трампа в Атланте

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters Афроамериканец-сторонник Трампа в Атланте

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Еще в свой первый срок на посту президента США в начале 2018 года Дональд Трамп заявил группе законодателей, что Гаити, Сальвадор и вся Африка являются, по его мнению, «помойными дырами». В дальнейшем столь резких выражений он не допускал, но вряд ли его мнение об Африке с тех пор сильно изменилось в лучшую сторону. Более того, в свой второй срок в рамках плана по сокращению расходов, не соответствующих его концепции «Америка прежде всего», он распорядился сократить объем иностранной помощи, оказываемой Штатами Африке.

Вместе с тем, как дал понять на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон отказался от «благотворительной» модели внешней помощи, но будет сотрудничать со странами, которые демонстрируют «способность и готовность помочь самим себе».

В рамках этой новой политики администрация Трампа, очевидно, и решила провести 9–11 июля саммит с пятью африканскими странами. «Президент Трамп считает, что африканские страны предлагают невероятные коммерческие возможности, которые выгодны как американскому народу, так и нашим африканским партнерам»,— отметил неназванный чиновник Белого дома, поясняя причину, по которой Вашингтон задумал устроить эту встречу.

Правда, выбор стран администрацией Трампа показался многим наблюдателям весьма необычным. В Вашингтон пригласили лидеров Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала, то есть далеко не самых влиятельных игроков на Африканском континенте и, за исключением Сенегала, весьма скромных с точки зрения экономических возможностей государств.

Больше всего это, к слову, задело Нигерию — самую густонаселенную страну Африки и одну из крупнейших экономик на континенте, к тому же ныне председательствующую в Экономическом сообществе западноафриканских государств. «Когда-то дипломатический компас Африки — страна, которая придавала вес региональному консенсусу и глобальным переговорам,— Нигерия теперь стала второстепенной. Игнорируется. Отстраняется. Лишается влияния. В то время как другие призваны вести переговоры о будущем Африки, Нигерии даже нет в комнате»,— возмутился новостям о грядущем саммите в Штатах бывший вице-президент Нигерии Атику Абубакар. Впрочем, этот упрек был адресован не президенту США, а нынешнему лидеру Нигерии Боле Ахмеду Тинубу, который, по мысли его оппонента, и довел отношения Абуджи с Вашингтоном до такого плачевного состояния.

Между тем при более пристальном рассмотрении интерес администрации США к пяти обозначенным странам вполне объясним: все они обладают значительными и неразработанными запасами природных ресурсов.

Габон богат нефтью, марганцем, ураном, железной рудой, золотом и редкоземельными элементами, в Сенегале также есть золото, фосфаты, железная руда и редкоземельные минералы, а еще месторождения нефти и газа. Схожим списком природных богатств могут похвастаться Гвинея-Бисау и Мавритания, тогда как в Либерии имеются значительные запасы марганца и золота, вдобавок к которым недавно в стране были обнаружены еще и залежи алмазов.

Версия о том, что у Штатов к этой пятерке появился деловой интерес, вполне согласуется с заявлением, сделанным экс-послом США в Гвинее Троем Фитреллом, ныне ставшим помощником госсекретаря по делам Африки. В мае он сообщил, что в рамках нового плана США на Африканском континенте все американские послы там будут отныне оцениваться на основе заключаемых ими коммерческих соглашений.

Еще одним свидетельством того, что нынешнее внимание Трампа к некоторым африканским странам напрямую связано с их природными ресурсами, может служить последняя история с посредничеством США в заключении мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой. Согласно многочисленным сообщениям, решение Вашингтона помирить враждующие стороны было принято вслед за тем, как власти Киншасы посулили американцам в обмен на помощь в переговорах с Кигали преференциальный доступ к своим богатым минеральным ресурсам, имеющим жизненно важное значение для мировой электронной промышленности.

Вместе с тем интерес Штатов к Габону, Гвинее-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегалу может объясняться и еще одним обстоятельством.

«Эти пять стран лежат прямо на путях беженцев и мигрантов, которые за эти годы отправили десятки тысяч людей на границу США и Мексики. Международные наркомаршруты также проходят через этот регион… Контроль миграции и наркомаршрутов — вот что действительно интересует Дональда Трампа»,— отметил одному западному изданию международный консультант из Мавритании Закария Ульд Амар.

Напомним, в прошлом месяце в рамках борьбы с нелегальной миграцией Дональд Трамп распорядился ввести частичный или полный запрет на поездки в США для граждан 12 стран. А вскоре стало известно, что Штаты могут ограничить въезд гражданам еще 36 государств, включая 25 африканских, среди которых значатся и те страны, лидеров которых президент США будет принимать уже в эту среду, 9 июля, в Белом доме. На этом фоне вполне вероятно, что второй, не менее важной темой дискуссий станут вопросы безопасности и нелегальной миграции.

При этом нынешний мини-саммит, как ожидается, станет своего рода прологом к более представительному саммиту США—Африка, проведение которого администрация Дональда Трампа предположительно намечает на сентябрь.

Наталия Портякова