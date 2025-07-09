Энергетики устранили 90% аварий после грозы в Ярославской области

В Ярославской области, по данным на 19:00 9 июля, электроснабжение в большей части пострадавших от грозы населенных пунктов восстановлено, 90% пострадавших от непогоды потребителей вновь подключены. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Последствия сильной грозы с ветром и дождем, прошедшей 8 июля, в регионе устраняют 350 специалистов и 126 единиц техники. Сейчас основные силы сконцентрированы в Ярославском и Некрасовском округах, в других округах энергетики отрабатывают индивидуальные заявки.

«В ходе восстановительных работ специалисты осмотрели 657 км воздушных линий электропередачи, устранили 135 обрывов проводов, убрали 193 упавших дерева, заменили 61 изолятор, 24 опоры, разобрали 91 пролет с завалами»,— рассказали в пресс-службе.

Алла Чижова