Смертность детей в секторе Газа увеличилась в десять раз с начала конфликта

В исследовании организации «Врачи без границ» (MSF) выяснили, что с октября 2023 года смертность среди детей в секторе Газа в возрасте до пяти лет увеличилась в десять раз. Смертность младенцев до одного месяца, по данным MSF, выросла вшестеро. Об этом говорится на сайте организации.

«По данным ВОЗ, более 10 000 человек нуждаются в срочной медицинской и хирургической помощи, которую невозможно оказать в Газе.С 7 октября 2023 года по состоянию на 25 июня 2025 года Министерство здравоохранения Газы сообщило об убийстве по меньшей мере 56 156 палестинцев и ранении 132 239 человек», — говорится в исследовании.

В MSF также заявили, что смертность среди опрошенных сотрудников организации, которые со своими семьями сейчас находятся в секторе Газа, выросла в пять раз.

1 июля министерство здравоохранения анклава сообщило, что число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала конфликта с Израилем в 2023 году, достигло 56,647 тыс. человек. В сводке ведомства сказано, что пострадали еще почти 135 тыс. человек. Из них 463 ранены за последние два дня из-за атак ЦАХАЛа.

Боевые действия в секторе Газа возобновились в октябре 2023 года. В январе этого года страны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия. После этого ЦАХАЛ расширил военную операцию в Палестине.