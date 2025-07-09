Акции «Лензолота» упали после новостей о рисках ликвидации компании

Цена обыкновенных акций «Лензолота» по состоянию на 18:57 мск упала на 13,46% — до 9900 руб. Стоимость привилегированных акций ПАО упала на 17,7% — до 1255 руб. Это минимум с сентября 2022 года. Котировки падают с 17:50 мск, после новостей о риске ликвидации компании.

«Интерфакс» называет акции компании малоликвидными — объем торгов привилегированными акциями за этот день не превышает 12 млн руб., обыкновенными — 8,9 млн руб.

Завтра совет директоров «Лензолота» обсудит вопрос ликвидации компании. Его могут вынести на рассмотрение общего собрания акционеров. По последним данным, 94,79% голосующих акций «Лензолота» и 4,46% привилегированных акций принадлежало золотодобывающей компании «Полюс».