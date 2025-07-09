«Лензолото» сообщило о риске ликвидации компании

На заседании совета директоров ПАО «Лензолото» было принято решение выдвинуть на собрании акционеров вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии. Об этом говорите в повестке заседания на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Прибыль компании по РСБУ за 2024 год снизилась более чем в два раза — с 108 млн руб. в 2023 году до 48 млн руб. Процентный доход составил 294 млн руб., коммерческие, административные и прочие расходы — 197 млн руб. Выручку компания не раскрыла.

В мае 2025 года акционеры компании утвердили выплату дивидендов в размере 9,55 руб. на акцию. Всего «Лензолото» выплатило 3,3 млн руб., говорится на сайте компании.