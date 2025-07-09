Вагончик тронулся

«Синара – Городской рельсовый транспорт» запустит производство трамваев на территории завода «Уралхиммаш». На это компании предоставили льготное финансирование почти на 4,4 млрд руб. Производство односекционных и трехсекционных трамваев планируют запустить в 2026 году. Новый трамвай собственного производства «Синара» презентовала на «Иннопроме», его обкатка пройдет в Екатеринбурге.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Синара – Городской рельсовый транспорт» (входит в группу «Синара», Екатеринбург) реконструирует производственный цех в Екатеринбурге на территории завода «Уралхиммаш» (также входит в группу «Синара») и организует в нем серийное производство низкопольных трамваев. На это Фонд развития промышленности (ФРП) и Банк ВТБ предоставят компании льготное финансирование в размере 1,2 млрд руб. и 3,2 млрд руб. соответственно. Соглашение об этом на выставке «Иннопром» в присутствии главы Свердловской области Дениса Паслера подписали президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, директор ФРП Роман Петруца. Также был подписан договор с банком ВТБ, который завизировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

Производство односекционных и трехсекционных трамваев хотят запустить в 2026 году. По данным департамента информационной политики региона, планируется выпуск трамваев для колеи 1524 мм и колеи 1435 мм. В рамках проекта создадут около 600 рабочих мест. Средства займа ФРП пойдут на приобретение оборудования для кузовного участка, окрасочного и сборочного производства.

«Объем серийного производства достигнет 200 секций современных вагонов, предназначенных для обновления городского транспорта в ряде российских городов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар и Екатеринбург. При этом трамваи "Синара" разрабатываются с учетом оптимизации процесса ремонта вагонов как по затратам времени, так и по сложности замены комплектующих», — прокомментировал президент группы «Синара» Михаил Ходоровский.

Как рассказали в пресс-службе «Синары», все модели будут иметь функцию автономного хода до 3 км, уровень шума снизят на 20%. Трамвай «Синара» рассчитан на 308 мест, в том числе 70 сидячих. «Он будет потреблять на 15% меньше электроэнергии, чем современные аналоги, и гораздо меньше воздействовать на полотно», — прокомментировали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поддержка проекта по созданию производства трамваев — это вклад не только в развитие городской транспортной системы, но и в укрепление технологического суверенитета нашей страны. Важно, что используемые в проекте технологии созданы в России, что способствует развитию отечественной промышленности и снижает зависимость от зарубежных решений», — прокомментировал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

Денис Паслер и президент Михаил Ходоровский также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского электрического транспорта в муниципалитетах региона. Стороны договорились о проработке вопроса организации и проведения закупки, по результатам которой может быть заключен контракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку не менее 150 трамваев различной составности. В рамках этого же соглашения главе Екатеринбурга Алексею Орлову вручили сертификат о допуске трамвая «Синара» №001 модели 71-233 для колеи 1524 к испытаниям. Господин Орлов заявил, что вопрос обновления парка давно назрел — Екатеринбургу, по его словам, необходимо заменить порядка 400 вагонов. На улицы Екатеринбурга новый трехсекционный трамвай выйдет после завершения «Иннопрома».

Мария Игнатова