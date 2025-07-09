Испытания нового трамвая «Синара 71-233» пройдут на улицах Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял на испытания для города трамвай «Синара 71-233». Документы на транспорт на выставке «Иннопром» ему передал президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов считает «огромным плюсом» появление второго производителя трамваев в городе для усиления конкуренции на рынке Екатеринбурга. «Опытный образец "Синара 71-233" передан Екатеринбургу для тестовой эксплуатации. Это еще один шаг на пути к обновлению трамвайного парка — вопросу, который давно назрел: необходимо заменить порядка 400 вагонов. Поэтому появление такого удобного, комфортного и вместительного состава будет полезно для города»,— прокомментировал мэр.

Напомним, 7 июля «Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233» на международной промышленной выставке «Иннопром». Он способен вместить 308 человек, имеет автономный ход 3 км, может передвигаться без связи с локальной сетью. Компания заявляет, что энергопотребление машины ниже на 15%, чем у ее аналогов. Поставки планируют начать в следующем году. По словам гендиректора предприятия «Синара Городские машины» Сергея Шунина, трамвай планируют поставлять в Екатеринбург и другие города страны.

Ирина Пичурина