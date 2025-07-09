В Кисловодске расчистят русло реки Белой за 15 млн рублей

На расчистку русла реки Белой в Кисловодске выделено почти 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Ставропольского края.

Рабочие уже приступили к уборке иловых отложений и мусора, начато формирование береговых откосов. Мероприятия по краевой программе «Охрана окружающей среды» планируется закончить до конца 2025 года.

По информации ведомства продвижению работ мешают крутые склоны и плотная застройка, но проект закончат согласно графику.

Наталья Белоштейн