В Госдуме рассказали об уголовной ответственности за обучение в нежелательном Йеле

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил «РИА Новости», что обучение в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации. Кроме того, административную и уголовную ответственность может повлечь также участие в мероприятиях университета и распространение информации о нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Hill / AP Фото: Jessica Hill / AP

Генпрокуратура 8 июля признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета. В ведомстве заявили, что действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров» и дестабилизирует политическую обстановку в России. В частности, среди российских выпускников программы — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован).

За участие в нежелательной организации в России предусмотрена административная ответственность (ст. 20. 33 КоАП, наказание — штраф от 5 до 15 тыс. руб.). Уголовная ответственность предусмотрена статьей 284.1 УК. По ч.1 статьи — повторное участие в нежелательной организации — максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. По ч.2 — финансирование организации или сбор денег для нее — до пяти лет лишения свободы. По ч.3 — организация деятельности нежелательной организации — до шести лет лишения свободы.

Йельский университет (признан нежелательным) — частный исследовательский университет США. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йель составляет «Большую тройку».

Полина Мотызлевская