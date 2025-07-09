Главный тренер сборной Бразилии по футболу признан преступником

Главный тренер сборной Бразилии по футболу знаменитый Карло Анчелотти был приговорен судом Мадрида к году лишения свободы и штрафу в €386 тыс. Суд признал итальянского специалиста виновным в сокрытии доходов от налогообложения. Однако, согласно испанскому законодательству, все приговоры до двух лет, если речь не идет об особенных случаях, практически автоматически становятся условными. По мнению испанских властей, господин Анчелотти недоплатил в казну более €1 млн, полученных от реализации имиджевых прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти

Фото: Jorge Silva / Reuters Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти

Фото: Jorge Silva / Reuters

9 июля суд Мадрида вынес решение по делу знаменитого итальянского футбольного тренера Карло Анчелотти. Он обвинялся в сокрытии доходов от налогообложения. Господин Анчелотти признан виновным в совершении налогового преступления и приговорен к году лишения свободы, а также штрафу в €386 тыс. Но о реальном сроке для итальянца, который является главным тренером сборной Бразилии, речи не идет. Испанское законодательство практически автоматически относит приговоры до двух лет лишения свободы к условным.

По версии обвинения, итальянский специалист создал сеть подставных компаний, зарегистрированных вне испанской юрисдикции, через которые проводил доходы, получаемые от реализации имиджевых прав, а также коммерческой эксплуатации принадлежащей ему недвижимости. В материалах упоминался ряд зарегистрированных в офшорах юридических лиц, подконтрольных Карло Анчелотти, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, а просто выступали в роли прокладок.

Урон, нанесенный испанскому бюджету, прокуратура оценила в €1,062 млн.

Инкриминируемые Карло Анчелотти деяния были совершены еще в середине прошлого десятилетия — в 2014 и 2015 годах, то есть в период его первого появления в «Реале». Мадридцев итальянский специалист тренировал с 2013 по 2015 год, а вернулся в команду в 2021-м. Весной 2025 года был назначен главным тренером сборной Бразилии.

По версии властей, господин Анчелотти в тот период был испанским налоговым резидентом, а значит, был обязан отчитываться не только о доходах, полученных в Испании, как он, собственно, и делал, отражая в декларациях зарплату, получаемую в «Реале», но и о других поступлениях. Прокуратура полагала, что тяжесть деяний итальянца вполне тянет на то, чтобы он был подвергнут реальному лишению свободы, и запрашивала для него четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Сам Карло Анчелотти отмечал, что вовсе не он придумал схему ухода от налогов. Такой вариант ему якобы предложило руководство «Реала». Он говорил, что «все футболисты делали это».

В Испании в предыдущем десятилетии среди звезд спорта действительно была популярна ровно та же схема «оптимизации» налогообложения, на которой попался итальянец.

Аналогичные дела возбуждались в отношении, например, двух легенд футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также еще одного популярного тренера — Жозе Моуринью. Все они были признаны виновными в совершении налогового преступления. Но ни разу дело не дошло до реального лишения свободы. Криштиану Роналду получил два года условно и заплатил штраф €19 млн. Лионель Месси просто заплатил штраф €4,1 млн, Жозе Моуринью оштрафовали на €2 млн.

Арнольд Кабанов