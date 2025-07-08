В Дагестане из-за вспышки кишечной инфекции запретили пользоваться водопроводом

В Дагестане предварительной причиной вспышки кишечной инфекции среди жителей четырех населенных пунктов Магарамкентского района назвали употребление воды из водоисточника «Джепельский». Её использование в питьевых целях временно запрещено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

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Случаи заболевания в легкой форме выявлены среди детей от 3 до 14 лет, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят обследование пострадавших. Уже отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях, проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по факту отравления водой СУ СК России по республике Дагестан инициировал проверку. По ее результатам возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Наталья Белоштейн