Альфа-банк сообщил об аресте акций «Южуралзолота»

Альфа-банк исполнил решение суда об аресте акций «Южуралзолота» у держателей бумаг. Ранее аналогичные меры принял брокер ВТБ.

«В банк поступило определение Советского районного суда города Челябинска о принятии мер по обеспечению иска, на основании которого банк заблокировал все акции ПАО ЮГК»,— сообщила пресс-служба Альфа-банка РБК.

Брокер ВТБ, комментируя арест акций «Южуралзолота», указал, что ценные бумаги переведены «на отдельный раздел счета депо». Если в банк поступят новые документы, предусматривающие «изменение ранее установленных ограничений», бумаги «будут автоматически возвращены на торговый раздел счета».

3 июля суд по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и еще 10 компаний, которые принадлежат зампреду Челябинского заксобрания Константину Струкову. Надзорное ведомство считает, что он получил их коррупционным путем.

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