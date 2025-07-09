Гибель птиц в Анапе не связана с вирусными заболеваниями
Департамент ветеринарии Краснодарского края исключил вирусные заболевания как причину массовой гибели птиц на черноморском побережье в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Специалисты провели исследования мертвых птиц и получили отрицательные результаты проб. Анализы показали отсутствие опасных и карантинных болезней в организмах погибших особей. Кроме того, собранные тела не содержали следов загрязнения нефтепродуктами.
Всю погибшую птицу после завершения исследований утилизировали согласно требованиям действующего законодательства.