Гибель птиц в Анапе не связана с вирусными заболеваниями

Департамент ветеринарии Краснодарского края исключил вирусные заболевания как причину массовой гибели птиц на черноморском побережье в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты провели исследования мертвых птиц и получили отрицательные результаты проб. Анализы показали отсутствие опасных и карантинных болезней в организмах погибших особей. Кроме того, собранные тела не содержали следов загрязнения нефтепродуктами.

Всю погибшую птицу после завершения исследований утилизировали согласно требованиям действующего законодательства.

Алина Зорина