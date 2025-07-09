АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза

Количество бронирований туров в Геленджик может увеличиться в 1,5–2 раза после возобновления работы местного аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже.

Ранее Минтранс РФ сообщил о планах в ближайшее время открыть аэропорт Геленджика для внутренних рейсов. Продажа билетов начнется после официального опубликования соответствующих распоряжений.

Туроператор «Алеан», на которого ссылается АТОР, подтверждает, что работающая авиагавань способна значительно повысить привлекательность курорта для туристов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что после более чем двухлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, аэропорт Геленджика в ближайшее время откроется для внутренних авиаперевозок.