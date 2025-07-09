«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Геленджик с 25 июля

Полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными с 25 июля, а с 6 августа к ним добавится второй рейс. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Росавиации, регулярные рейсы в Геленджик могут выполняться с 8:30 утра до 20:00 вечера.

Напомним, 9 июля стало известно, что после более чем двухлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, аэропорт Геленджика готовится к возобновлению приема внутренних рейсов. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, проведенные ведомством проверки подтвердили полную готовность авиагавани к безопасной эксплуатации.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что количество бронирований туров в Геленджик может увеличиться в 1,5–2 раза после возобновления работы местного аэропорта. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже.