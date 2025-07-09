Бастрыкин хочет знать, кто виноват в падении столба на ребенка в Ярославле

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению доложить об установленных обстоятельствах дела о халатности, возбужденного из-за падения столба на ребенка во время грозы. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Инцидент произошел 8 июля в Ярославле на проспекте Дзержинского. 9-летнего ребенка увезли в больницу в отделение травматологии. Его состояние оценивалось как средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении центра.

Алла Чижова