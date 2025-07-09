Арт-коллаборации: как мебели добавляют смысла

Коллаборации мебельных брендов с дизайнерами становятся точкой пересечения эстетики и функции. Как отмечают игроки рынка, спрос на индивидуальные решения неизменно растет. Заказчикам это дает шанс наполнить интерьер смыслом, а повседневные предметы — художественной глубиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люди хотят видеть решения, которые адаптированы именно под их жилье и потребности Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Даже при ограниченном бюджете покупатель готов выбрать мебель, в которой чувствуется идея Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Заказчики готовы платить за мебель по цене искусства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Люди хотят видеть решения, которые адаптированы именно под их жилье и потребности Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Даже при ограниченном бюджете покупатель готов выбрать мебель, в которой чувствуется идея Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Заказчики готовы платить за мебель по цене искусства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Коллаборации дают брендам конкурентное преимущество — особенно на фоне глобального утомления от однотипного масс-маркета. Сотрудничество мебельных брендов с дизайнерами сегодня является устойчивой стратегией для бизнеса. «С каждым годом коллабораций становится больше. И это было легко предсказать, потому что такое сотрудничество лежит в логике развития всей индустрии. Сначала вы рынок сбыта европейской мебели, потом возникает желание производить самим, но чаще всего делаете копии. Затем ваши амбиции вырастают, и вам уже хочется предлагать рынку продукты с уникальным дизайном — и вы готовы за это платить. Тут и возникает потребность привлечь дизайнеров. По-прежнему на рынке больше всего производится вторичного дизайна или реплик. Но эта пена сойдет со временем. Рынок станет более цивилизованным»,— отмечает предметный дизайнер Дима Логинов.

В этом году на международной выставке мебели, интерьерных решений и искусства ArtDom целый павильон заняли российские бренды и предметные дизайнеры. Наравне с сольными стендами было много коллабораций, в которых производители мебели реализовали задумки архитектурных бюро и художников.

К примеру, российский бренд «Хохлома» представил публике результаты своей коллаборации с модельером Аленой Ахмадуллиной. На ArtDom их стенд напоминал русскую избу, в экспозиции которой можно было увидеть расписные деревянные ложки, а также корпусную мебель с резными фасадами, диванами и коврами. «Кудрину» — базовый элемент хохломской росписи — госпожа Ахмадуллина добавила в виде завитков к дивану, банкетке и спинкам стульев.

Московское столярное производство Coma by drakewood продемонстрировало на выставке результат своего сотрудничества с дизайнером интерьера Екатериной Бегичевой. Бренд работает с художником уже давно, но на выставке была капсульная коллекция Pieces.by.Begicheva — это переработанные для серийного производства штучные предметы: зеркала, кресла, шкафы и журнальные столики с намеком на конструктивистскую и авангардную эстетику.

В числе петербургских художников, которых привлекают мебельные бренды,— Евгений Старов. Он работает на стыке уличной эстетики, графического дизайна и каллиграфии. Для мебельного бренда Boca Room господин Старов создал минималистичное зеркало с «выразительным акцентом»: городские слои, дрипы, следы улицы — все это нашло отражение на зеркальном полотне.

«Мы запускаем серию коллабораций с художниками, скульпторами, хореографами и модными домами, чтобы исследовать, как мебель может становиться частью перформанса, инсталляции, живого движения,— прокомментировала управляющий мебельного бренда Boca Room в Петербурге Ксения Пензина.— Нас вдохновляет идея диалога: между формой и телом, функцией и художественным высказыванием. Это не просто интерьер. Это платформа для эксперимента и новых смыслов».

Уход от винтажа

В качестве трендов на рынке мебели производители отмечают, что доминирующим стилем стал софт-минимализм. По словам гендиректора Первой мебельной фабрики, президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александра Шестакова, мебель в таком стиле составляет 60–70% их ассортимента.

«Это более мягкая версия привычного минимализма — например, с использованием цвета мокко,— отмечает господин Шестаков.— При этом различные классические стили и вся винтажная эстетика ушли на второй план, спрос на них практически исчез. Покупатели стали более рациональными. Они отказываются от декоративных излишеств в пользу функциональности. Сейчас мебель должна быть простой: в однотонных материалах, без резных элементов и массива».

По словам участников рынка, спрос на мебель по индивидуальным заказам был и остается высоким. «Люди всегда хотят видеть решения, которые адаптированы именно под их жилье и потребности. Конечно, тут не обойтись без работы с дизайнерами,— добавляет господин Шестаков.— Например, совместный проект Первой мебельной с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией им. Штиглица. Изначально это была дипломная работа студентов, но проект оказался настолько удачным, что мы воплотили его в жизнь». Речь идет про комплект корпусной мебели специально для квартир-студий с акцентом на зону гостиной.

Искусство идет в гости

Благодаря совместной работе брендов с дизайнерами последние получают финансовую и техническую поддержку в обмен на выразительность вещей. При этом заказчики готовы платить за мебель по цене искусства. Как отметила дизайнер Надежда Левина, спрос на такие коллаборации высокий. «Российский кейс Befree с петербургской художницей Ritul показателен: коллекция продавалась в полтора раза быстрее обычных товаров,— приводит примеры госпожа Левина.— На международном уровне цифры еще больше впечатляют: стул Louis Ghost от Филиппа Старка, созданный для Kartell, разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Потребители ищут не просто мебель, а эмоциональную связь с предметом».

Даже при ограниченном бюджете покупатель готов выбрать мебель, в которой чувствуется идея, уверена художник, член Евразийского союза художников Эмма Шлейгер. «Растет интерес к "одушевленной" мебели: с историей, культурной отсылкой, авторским участием. Я сама сталкиваюсь с запросом на адаптацию своих живописных работ в предметный дизайн»,— добавляет она. В качестве удачных примеров, когда «искусство идет в гости», эксперт называет IKEA, которая выпустила коллекции с художниками, включая Virgil Abloh и Karabo Poppy, и московский бренд Mebelsky создавший столы с инкрустациями уличных художников.

По словам основателя группы компаний IDHome Оксаны Попугаевой, в России растет число проектов на стыке ремесла, дизайна и изобразительного искусства. Так, например, появились арт-серии «Зодчие Петербурга» с участием художников и мебельных мастерских в малых тиражах. «Коллаборации дают брендам конкурентное преимущество, особенно на фоне глобального утомления от однотипного масс-маркета. Бренды получают новый язык для коммуникации. Такие проекты востребованы у дизайнеров, работающих с эмоциональной архитектурой интерьеров, там, где важна не просто красивая вещь, а "история, которая звучит"»,— заключает эксперт.

Ксения Ахметжанова («Стиль Дизайн», № 18 от 18.06.2025)